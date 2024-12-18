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У Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Тетяна ОлійникСереда, 18 грудня 2024, 22:54
У Києві патрульні по гарячих слідах затримали ймовірного вбивцю
Фото - Патрульна поліція

Патрульні поліцейські Києва затримали чоловіка, який у Дарницькому районі вистрілив під час конфлікту співрозмовнику в голову.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Патрульні дізналися від очевидців опис ймовірного зловмисника, передали інформацію колегам і розпочали пошуки.

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Дослівно: "Оперативно обстеживши прилеглі території, патрульні помітили чоловіка, який за описом був схожий на розшукуваного. Він намагався сховатися між будинками, але напарники Світлана Корнійчук та Дмитро Кравчук швидко його наздогнали й затримали. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили револьвер під патрон флобера.

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Наразі затриманим займаються слідчі. Встановлюються всі обставини події".

 
фото - Патрульна поліція Києва
 
фото - Патрульна поліція Києва

Деталі: Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Київвбивствополіція
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