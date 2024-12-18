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В Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 22:54
В Киеве патрульные по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Фото - Патрульная полиция

Патрульные полицейские Киева задержали мужчину, который в Дарницком районе выстрелил во время конфликта собеседнику в голову.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Патрульные узнали от очевидцев описание предполагаемого злоумышленника, передали информацию коллегам и начали поиски.

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Дословно: "Оперативно обследовав прилегающие территории, патрульные заметили мужчину, который по описанию был похож на разыскиваемого. Он пытался скрыться между домами, но напарники Светлана Корнийчук и Дмитрий Кравчук быстро его догнали и задержали. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили револьвер под патрон флобера.

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Сейчас задержанным занимаются следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия".

 
фото - Патрульная полиция Киева
 
фото - Патрульная полиция Киева

Детали: Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Киевубийствополиция
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