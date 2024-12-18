Від початку доби на фронті відбулось 224 бойових зіткнення – Генштаб

Від початку доби 18 грудня на фронті відбулось 224 бойових зіткнення, 55 штурмів провели росіяни на Курському напрямку.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 18 грудня

Дослівно: Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням однієї ракети, 32 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 529 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Деталі: На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

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Чотири спроби атакувальних дій ворожих військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

П’ять разів противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 13 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 22 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник 24 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи намагалися прорватися до Новоандріївки, зазнали втрат та відступили.

Двічі ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників, три боєзіткнення тривають досі.