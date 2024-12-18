Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала суток на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 23:29

С начала суток 18 декабря на фронте состоялось 224 боевых столкновения, 55 штурмов провели россияне на Курском направлении.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 18 декабря

Дословно: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 32 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

РЕКЛАМА:

Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении.

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки.

На Кураховском направлении враг совершил 22 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения у Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться к Новоандреевке, понесли потери и отступили.

Дважды враг напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте за минувшие сутки произошло почти 200 боёв, на Курщине отбито 49 штурмов
Генштаб: На фронте состоялось 183 боя, 42 штурма было на Курщине
Парламентская ВСК передавала ГБР материалы по издевательствам и вымогательству в 211-й бригаде – депутат
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: