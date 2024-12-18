С начала суток на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

С начала суток 18 декабря на фронте состоялось 224 боевых столкновения, 55 штурмов провели россияне на Курском направлении.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 18 декабря

Дословно: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 32 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Детали: На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

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Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении.

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки.

На Кураховском направлении враг совершил 22 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения у Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться к Новоандреевке, понесли потери и отступили.

Дважды враг напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.