Групи ворожих БпЛА з вечора атакували Україну

Увечері середи російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Близько 20:00 військові повідомили про російські безпілотники на Сумщині та Харківщині.

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О 20:29 стало відомо про декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину, декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний та БпЛА на межі Харківщини та Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:16 повідомили про:

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;

групу БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину;

декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний;

БпЛА з Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:31 стало відомо про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Дніпро.

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О 22:04 повідомили про ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста Кривий Ріг.

О 22:08 військові попередили про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Харків.

О 22:39 стало відомо про:

декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;

БпЛА на півночі Харківщини;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину;

БпЛА з Черкащини на Київщину;

БпЛА з Дніпропетровщини на Миколаївщину;

БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

О 23:29 повідомили про:

БпЛА з Чернігівщини на Київщину;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;

декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;

БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

О 00:13 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА:

група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

декілька груп БпЛА з Чернігівщини на Київщину;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину;

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід (Кривий Ріг).

О 00:54 стало відомо про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва. У столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про роботу ППО.

О 1:37 військові повідомили щодо руху ворожих БпЛА:

БпЛА курсом на Житомир;

БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину;

група БпЛА на Київщині курсом на захід;

група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;

БпЛА на Черкащині курсом на Київщину;

група БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку;

БпЛА на південь від Полтави курсом на захід.

О 2:25 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА:

БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину;

група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;

БпЛА на Черкащині курсом на захід;

БпЛА на Полтавщині курсом на захід;

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

О 4:20 Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:

БпЛА на Київщині, напрямок – Васильків;

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 4:50 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

О 6:04 з’явилося повідомлення про ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.

О 6:20 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.