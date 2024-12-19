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Групи ворожих БпЛА з вечора атакували Україну

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 06:20
Групи ворожих БпЛА з вечора атакували Україну
Фото - Getty Images

Увечері середи російська армія запустила в Україну ударні безпілотники. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Близько 20:00 військові повідомили про російські безпілотники на Сумщині та Харківщині.

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О 20:29 стало відомо про декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину, декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний та БпЛА на межі Харківщини та Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:16 повідомили про:

  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
  • декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
  • декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
  • групу БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину;
  • декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний;
  • БпЛА з Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:31 стало відомо про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Дніпро.

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О 22:04 повідомили про ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста Кривий Ріг.

О 22:08 військові попередили про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Харків.

О 22:39 стало відомо про:

  • декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
  • БпЛА на півночі Харківщини;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
  • БпЛА з Черкащини на Київщину;
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Миколаївщину;
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

О 23:29 повідомили про:

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
  • декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
  • декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

О 00:13 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА:

  • група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • декілька груп БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
  • декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
  • декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину;
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід (Кривий Ріг).

О 00:54 стало відомо про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва. У столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про роботу ППО.

О 1:37 військові повідомили щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА курсом на Житомир;
  • БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину;
  • група БпЛА на Київщині курсом на захід;
  • група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
  • БпЛА на Черкащині курсом на Київщину;
  • група БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА на південь від Полтави курсом на захід.

О 2:25 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА:

  • БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
  • група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
  • БпЛА на Черкащині курсом на захід;
  • БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

О 4:20 Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:

  • БпЛА на Київщині, напрямок – Васильків;
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 4:50 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

О 6:04 з’явилося повідомлення про ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.

О 6:20 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.

повітряна тривогаШахедбезпілотникивійна
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