Групи ворожих БпЛА з вечора атакували Україну
Увечері середи російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: Близько 20:00 військові повідомили про російські безпілотники на Сумщині та Харківщині.
О 20:29 стало відомо про декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину, декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний та БпЛА на межі Харківщини та Донеччини курсом на Дніпропетровщину.
О 21:16 повідомили про:
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
- групу БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину;
- декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний;
- БпЛА з Донеччини курсом на Дніпропетровщину.
О 21:31 стало відомо про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Дніпро.
О 22:04 повідомили про ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста Кривий Ріг.
О 22:08 військові попередили про ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста Харків.
О 22:39 стало відомо про:
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
- БпЛА на півночі Харківщини;
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
- БпЛА з Черкащини на Київщину;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Миколаївщину;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
О 23:29 повідомили про:
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
- декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
О 00:13 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА:
- група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
- декілька груп БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину;
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід (Кривий Ріг).
О 00:54 стало відомо про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва. У столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про роботу ППО.
О 1:37 військові повідомили щодо руху ворожих БпЛА:
- БпЛА курсом на Житомир;
- БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину;
- група БпЛА на Київщині курсом на захід;
- група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
- БпЛА на Черкащині курсом на Київщину;
- група БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА на південь від Полтави курсом на захід.
О 2:25 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА:
- БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів;
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину;
- група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
- БпЛА на Черкащині курсом на захід;
- БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
О 4:20 Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:
- БпЛА на Київщині, напрямок – Васильків;
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 4:50 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
О 6:04 з’явилося повідомлення про ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.
О 6:20 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.