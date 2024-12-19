Группы вражеских БпЛА с вечера атаковали Украину

Вечером среды российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около 20:00 военные сообщили о российских беспилотниках в Сумской и Харьковской областях.

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В 20:29 стало известно о нескольких группах БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину, несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный и БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.

В 21:16 сообщили о:

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;

группу БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину;

несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный;

БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.

В 21:31 стало известно о вражеском БпЛА с севера в направлении города Днепр.

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В 22:04 сообщили о вражеском БПЛА с востока в направлении города Кривой Рог.

В 22:08 военные предупредили о вражеском БПЛА с севера в направлении города Харьков.

В 22:39 стало известно о:

несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на севере Харьковской области;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину;

БпЛА из Черкасской области на Киевщину;

БпЛА с Днепропетровщины на Николаевщину;

БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.

В 23:29 сообщили о:

БпЛА с Черниговщины на Киевщину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;

БпЛА из Днепропетровской области на Запорожье.

В 00:13 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БпЛА:

группа БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

несколько групп БпЛА с Черниговщины на Киевщину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

несколько групп БпЛА с Полтавщины на Черкасщину;

БпЛА на Днепропетровщине курсом на запад (Кривой Рог).

В 00:54 стало известно об ударном БпЛА мимо Броваров в направлении Киева. В столице и области объявили воздушную тревогу и сообщили о работе ПВО.

В 1:37 военные сообщили о движении вражеских БпЛА:

БпЛА курсом на Житомир;

БпЛА с Житомирщины на Хмельнитчину;

группа БпЛА на Киевщине курсом на запад;

группа БпЛА на Черниговщине курсом на запад;

БпЛА на Черкасщине курсом на Киевщину;

группа БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении;

БпЛА к югу от Полтавы курсом на запад.

В 2:25 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА:

БпЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину;

группа БпЛА на юге Киевщины курсом на запад;

БпЛА на Черкасщине курсом на запад;

БпЛА на Полтавщине курсом на запад;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

В 4:20 Воздушные силы информировали о движении вражеских БПЛА:

БпЛА на Киевщине, направление – Васильков;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину;

БпЛА из Сумской области на Полтавщину.

В 4:50 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

В 6:04 появилось сообщение об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевщины.

В 6:20 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.