Группы вражеских БпЛА с вечера атаковали Украину
Вечером среды российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Около 20:00 военные сообщили о российских беспилотниках в Сумской и Харьковской областях.
В 20:29 стало известно о нескольких группах БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину, несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный и БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.
В 21:16 сообщили о:
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- группу БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину;
- несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный;
- БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.
В 21:31 стало известно о вражеском БпЛА с севера в направлении города Днепр.
В 22:04 сообщили о вражеском БПЛА с востока в направлении города Кривой Рог.
В 22:08 военные предупредили о вражеском БПЛА с севера в направлении города Харьков.
В 22:39 стало известно о:
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- БпЛА на севере Харьковской области;
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- БпЛА из Черкасской области на Киевщину;
- БпЛА с Днепропетровщины на Николаевщину;
- БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.
В 23:29 сообщили о:
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- БпЛА из Днепропетровской области на Запорожье.
В 00:13 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БпЛА:
- группа БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
- несколько групп БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- несколько групп БпЛА с Полтавщины на Черкасщину;
- БпЛА на Днепропетровщине курсом на запад (Кривой Рог).
В 00:54 стало известно об ударном БпЛА мимо Броваров в направлении Киева. В столице и области объявили воздушную тревогу и сообщили о работе ПВО.
В 1:37 военные сообщили о движении вражеских БпЛА:
- БпЛА курсом на Житомир;
- БпЛА с Житомирщины на Хмельнитчину;
- группа БпЛА на Киевщине курсом на запад;
- группа БпЛА на Черниговщине курсом на запад;
- БпЛА на Черкасщине курсом на Киевщину;
- группа БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении;
- БпЛА к югу от Полтавы курсом на запад.
В 2:25 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА:
- БпЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов;
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- группа БпЛА на юге Киевщины курсом на запад;
- БпЛА на Черкасщине курсом на запад;
- БпЛА на Полтавщине курсом на запад;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
В 4:20 Воздушные силы информировали о движении вражеских БПЛА:
- БпЛА на Киевщине, направление – Васильков;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину;
- БпЛА из Сумской области на Полтавщину.
В 4:50 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
В 6:04 появилось сообщение об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевщины.
В 6:20 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.