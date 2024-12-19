У Швеції не виключили участі у миротворчій місії в Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не став виключати участі своєї країни у потенційній миротворчій місії в Україні.

Джерело: Пол Йонсон в інтерв'ю Kyiv Independent, опублікованому 18 грудня, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи буде Швеція потенційно брати участь у місії в Україні на тлі розмов про можливе розгортання миротворців для моніторингу можливого припинення вогню, Йонсон сказав, що він "не виключає такої можливості".

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Міністр зазначив, що Швеція вже має фізичну присутність в Україні через своє агентство оборонних закупівель, яке працює з українським урядом над закупівлею військового обладнання.

Йонсон також заявив, що Швеція не виключає можливості проведення військових навчань на території України.

Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи, втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".

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Президент України Володимир Зеленський напередодні визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.