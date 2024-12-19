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В Швеции не исключили участия в миротворческой миссии в Украине

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 19 декабря 2024, 10:25
В Швеции не исключили участия в миротворческой миссии в Украине
Пол Йонсон, фото: armyinform

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не стал исключать участия своей страны в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Источник: Пол Йонсон в интервью Kyiv Independent, опубликованном 18 декабря, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, будет ли Швеция потенциально участвовать в миссии в Украине на фоне разговоров о возможном развертывании миротворцев для мониторинга возможного прекращения огня, Йонсон сказал, что он "не исключает такой возможности".

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Министр отметил, что Швеция уже имеет физическое присутствие в Украине через свое агентство оборонных закупок, которое работает с украинским правительством над закупкой военного оборудования.

Йонсон также заявил, что Швеция не исключает возможности проведения военных учений на территории Украины.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая, впрочем, что пока эта идея является очень "сырой".

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.

Швециямиротворцы
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