Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас застерегла, що торгова війна між Євросоюзом і США не принесе переможців, а її наслідками скористається Китай.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі

Деталі: Як заявила Каллас на питання журналіста, у торговельній війні немає переможців.

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Каллас вважає, що якщо ЄС та США розпочнуть торгову війну, "американський народ також не виграє від цього". Відтак, на її думку, варто бути дуже обережними.

"Якщо ви дивитеся на Китай, то ми повинні триматися разом. Я маю на увазі Європу та Сполучені Штати. Якщо ми маємо торговельну війну між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, то хто сміється? Голосно сміється Китай", – підсумувала вона.

Раніше повідомляли, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

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15 жовтня Європейський Союз навіть підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи на європейський імпорт.

Також він погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Пекін у відповідь заявив, що "ніхто не виграє торгову війну".