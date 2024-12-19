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Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 12:05
Каллас заявила, что Китай будет громко смеяться, если ЕС и США начнут торговую войну
Каллас. Иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас предостерегла, что торговая война между Евросоюзом и США не принесет победителей, а ее последствиями воспользуется Китай.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе

Детали: Как заявила Каллас на вопрос журналиста, в торговой войне нет победителей.

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Она считает, что если ЕС и США начнут торговую войну, "американский народ тоже не выиграет от этого". Поэтому, по ее мнению, стоит быть очень осторожными.

"Если вы смотрите на Китай, то мы должны держаться вместе. Я имею в виду Европу и Соединенные Штаты. Если мы имеем торговую войну между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, то кто смеется? Громко смеется Китай", – подытожила она.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.

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15 октября Европейский Союз даже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы на европейский импорт.

Также он угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифына все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Пекин в ответ заявил, что "никто не выиграет в торговой войне".

ЕССШАКитайпытки
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