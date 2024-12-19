Не треба штовхати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Каллас

Західним столицям варто припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість треба забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми", заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Напередодні саміту лідерів ЄС 19 грудня Каллас заявила, що безглуздо підштовхувати Зеленського до мирних переговорів, коли очільник Кремля Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

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Пряма мова головної дипломатки ЄС: "Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що Росія не хоче миру".

Вона підкреслила, що підтримати Україну зараз набагато дешевше, ніж витримати війну пізніше, бо "Росія не змінила своїх цілей" і треба бути "дуже чесними з самими собою в цьому питанні".

Також Каллас зазначила, що великим питанням залишається те, у чому полягають гарантії безпеки для України.

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"Що це насправді таке, що є відчутним? Якщо це не війська, якщо це не далекобійні озброєння, то що насправді захищає вас і обороняє, коли на вас нападають?" – запитала вона.

Каллас запитала, що країни-члени ЄС, які підписали угоди про гарантії безпеки з Україною, "насправді готові покласти на стіл переговорів, щоб ці гарантії безпеки не були порожнім звуком?".

Вона додала, що ЄС не повинен недооцінювати власну силу та переоцінювати силу Росії, а повинен зробити все, щоб "зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніше вони будуть на полі бою, тим сильніше вони будуть за столом переговорів – якщо вони дійдуть до цього".

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