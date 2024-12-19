Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не треба штовхати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Каллас

Ірина Балачук, Уляна КричковськаЧетвер, 19 грудня 2024, 12:40
Не треба штовхати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Каллас
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас. Фото з Facebook

Західним столицям варто припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість треба забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми", заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times 

Деталі: Напередодні саміту лідерів ЄС 19 грудня Каллас заявила, що безглуздо підштовхувати Зеленського до мирних переговорів, коли очільник Кремля Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну. 

Реклама:

Пряма мова головної дипломатки ЄС: "Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що Росія не хоче миру".

Вона підкреслила, що підтримати Україну зараз набагато дешевше, ніж витримати війну пізніше, бо "Росія не змінила своїх цілей" і треба бути "дуже чесними з самими собою в цьому питанні".

Також Каллас зазначила, що великим питанням залишається те, у чому полягають гарантії безпеки для України.

РЕКЛАМА:

"Що це насправді таке, що є відчутним? Якщо це не війська, якщо це не далекобійні озброєння, то що насправді захищає вас і обороняє, коли на вас нападають?" – запитала вона.

Каллас запитала, що країни-члени ЄС, які підписали угоди про гарантії безпеки з Україною, "насправді готові покласти на стіл переговорів, щоб ці гарантії безпеки не були порожнім звуком?".

Вона додала, що ЄС не повинен недооцінювати власну силу та переоцінювати силу Росії, а повинен зробити все, щоб "зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніше вони будуть на полі бою, тим сильніше вони будуть за столом переговорів – якщо вони дійдуть до цього".

Передісторія:

  • Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.
  • Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
  • Зазначимо, президент Литви Гітанас Науседа скептично ставиться до ідеї мирних переговорів з Росією на нинішньому етапі війни, коли Росія перебуває в сильній позиції.

ЄСЗеленськийПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

фотоЧиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

фотоМіноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід "Равлик"

Усі новини...
ЄС
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
Зеленський прибув до Брюсселя для зустрічей з європейськими лідерами
Останні новини
22:00
відеоВісім трендів, які заполонили український TikTok у 2024 році
22:00
США: Є ознаки того, що азербайджанський літак збила російська ППО
21:56
Акції Nissan впали найбільше з серпня через страх невдачі угоди з Honda
21:53
Магучіх потрапила у топ-10 спортсменів року в Європі
21:47
В МЗС розповіли, коли Україна проведе другий Саміт миру
21:35
тестПро козаків, павуків і "Друзів": найцікавіші тести 2024 року, які ви могли пропустити
21:31
На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році
21:20
Якщо Китай щирий у своїх заявах, то потрібен вплив на Пхеньян – Зеленський
20:51
Лускунчик повертається на українську сцену: це не твір Чайковського
20:46
Кабмін виділив 4,6 мільярда на "тисячі для вчителів", які будуть нараховані вже з січня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: