Не треба штовхати Зеленського до перемовин, коли Путін не хоче говорити – Каллас
Західним столицям варто припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість треба забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми", заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times
Деталі: Напередодні саміту лідерів ЄС 19 грудня Каллас заявила, що безглуздо підштовхувати Зеленського до мирних переговорів, коли очільник Кремля Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.
Пряма мова головної дипломатки ЄС: "Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що Росія не хоче миру".
Вона підкреслила, що підтримати Україну зараз набагато дешевше, ніж витримати війну пізніше, бо "Росія не змінила своїх цілей" і треба бути "дуже чесними з самими собою в цьому питанні".
Також Каллас зазначила, що великим питанням залишається те, у чому полягають гарантії безпеки для України.
"Що це насправді таке, що є відчутним? Якщо це не війська, якщо це не далекобійні озброєння, то що насправді захищає вас і обороняє, коли на вас нападають?" – запитала вона.
Каллас запитала, що країни-члени ЄС, які підписали угоди про гарантії безпеки з Україною, "насправді готові покласти на стіл переговорів, щоб ці гарантії безпеки не були порожнім звуком?".
Вона додала, що ЄС не повинен недооцінювати власну силу та переоцінювати силу Росії, а повинен зробити все, щоб "зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніше вони будуть на полі бою, тим сильніше вони будуть за столом переговорів – якщо вони дійдуть до цього".
Передісторія:
- Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.
- Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
- Зазначимо, президент Литви Гітанас Науседа скептично ставиться до ідеї мирних переговорів з Росією на нинішньому етапі війни, коли Росія перебуває в сильній позиції.