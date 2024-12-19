Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас

Западным столицам стоит прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и вместо этого нужно обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми", заявила главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Накануне саммита лидеров ЕС 19 декабря Каллас заявила, что бессмысленно подталкивать Зеленского к мирным переговорам, когда глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.

Реклама:

Прямая речь главного дипломата ЕС: "Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира".

Она подчеркнула, что поддержать Украину сейчас гораздо дешевле, чем выдержать войну позже, потому что "Россия не изменила своих целей" и надо быть "очень честными с самими собой в этом вопросе".

Также Каллас отметила, что большим вопросом остается то, в чем заключаются гарантии безопасности для Украины.

РЕКЛАМА:

"Что это на самом деле такое, что является ощутимым? Если это не войска, если это не дальнобойные вооружения, то что на самом деле защищает вас и обороняет, когда на вас нападают?" – спросила она.

Каллас спросила, что страны-члены ЕС, которые подписали соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, "на самом деле готовы положить на стол переговоров, чтобы эти гарантии безопасности не были пустым звуком?".

Она добавила, что ЕС не должен недооценивать собственную силу и переоценивать силу России, а должен сделать все, чтобы "укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров – если они дойдут до этого".

Предыстория: