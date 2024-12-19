Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
Западным столицам стоит прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и вместо этого нужно обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми", заявила главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times
Детали: Накануне саммита лидеров ЕС 19 декабря Каллас заявила, что бессмысленно подталкивать Зеленского к мирным переговорам, когда глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.
Прямая речь главного дипломата ЕС: "Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира".
Она подчеркнула, что поддержать Украину сейчас гораздо дешевле, чем выдержать войну позже, потому что "Россия не изменила своих целей" и надо быть "очень честными с самими собой в этом вопросе".
Также Каллас отметила, что большим вопросом остается то, в чем заключаются гарантии безопасности для Украины.
"Что это на самом деле такое, что является ощутимым? Если это не войска, если это не дальнобойные вооружения, то что на самом деле защищает вас и обороняет, когда на вас нападают?" – спросила она.
Каллас спросила, что страны-члены ЕС, которые подписали соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, "на самом деле готовы положить на стол переговоров, чтобы эти гарантии безопасности не были пустым звуком?".
Она добавила, что ЕС не должен недооценивать собственную силу и переоценивать силу России, а должен сделать все, чтобы "укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров – если они дойдут до этого".
Предыстория:
- Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.
- Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".
- Отметим, президент Литвы Гитанас Науседа скептически относится к идее мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе войны, когда Россия находится в сильной позиции.