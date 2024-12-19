Орбан заявив про готовність обговорювати "різдвяне перемир'я" із Зеленським у Брюсселі
Четвер, 19 грудня 2024, 13:16
Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про перманентну готовність поговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Брюсселі, де вони обидва перебувають з нагоди саміту ЄС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex.hu
Деталі: Орбана запитали, чи представить він Зеленському план про різдвяне перемир'я. Прем'єр відповів, що він вже лежить на столі, і що його або приймуть, або ні.
Реклама:
На питання, чи буде він проводити переговори з українським президентом 19 грудня, він відповів: "Я працюю в режимі очікування і сплю в режимі очікування. Я завжди готовий до будь-якої змістовної дискусії".
Передісторія:
- Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.
- Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.
- Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.
- Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".
- Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".