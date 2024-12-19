Орбан заявив про готовність обговорювати "різдвяне перемир'я" із Зеленським у Брюсселі

Зеленський і Орбан у Будапешті в листопаді 2024 року. фото Getty Images

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про перманентну готовність поговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Брюсселі, де вони обидва перебувають з нагоди саміту ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex.hu

Деталі: Орбана запитали, чи представить він Зеленському план про різдвяне перемир'я. Прем'єр відповів, що він вже лежить на столі, і що його або приймуть, або ні.

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На питання, чи буде він проводити переговори з українським президентом 19 грудня, він відповів: "Я працюю в режимі очікування і сплю в режимі очікування. Я завжди готовий до будь-якої змістовної дискусії".

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