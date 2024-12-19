Орбан заявил о готовности обсуждать "рождественское перемирие" с Зеленским в Брюсселе

Зеленский и Орбан в Будапеште в ноябре 2024 года. фото Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о перманентной готовности поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе, где они оба находятся по случаю саммита ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex.hu

Детали: Орбана спросили, представит ли он Зеленскому план о рождественском перемирии. Премьер ответил, что он уже лежит на столе, и что его либо примут, либо нет.

Реклама:

На вопрос, будет ли он проводить переговоры с украинским президентом в четверг, он ответил: "Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии".

Предыстория: