Накрапатиме: синоптики дали прогноз на 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, в Україні без опадів, лише в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень невеликий дощ, а у Карпатах - сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Синоптики повідомили, що у Приазов'ї та Криму вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південний, у західних областях із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах уночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, на крайньому заході та півдні країни місцями 5-7° тепла. Вдень 3-8° тепла, у центральних, південних областях та Криму 9-14°.

У Києві в п'ятницю без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

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За даними Центральної геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 20 грудня в Києві було зафіксовано 2023 року, вона становила 10,6° тепла, найнижчу вночі - 20,8° нижче нуля 1994 року.

У суботу, 21 грудня, в Україні подекуди невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у більшості західних, удень і в північних областях без опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний (у південно-східній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у більшості центральних, удень і східних областей 0-5° тепла. У південній частині країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у Криму 8-13°.

У Києві в ніч на суботу невеликий дощ і мокрий сніг, удень без опадів, вітер північно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.