Будет моросить: синоптики дали прогноз на 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Украине без осадков, лишь в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем небольшой дождь, а в Карпатах - снег.

Источник: Укргидрометцентр, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Синоптики сообщили, что в Приазовье и Крыму ночью и утром местами туман.

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Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 4° до 1° мороза, на крайнем западе и юге страны местами 5-7° тепла. Днем 3-8° тепла, в центральных, южных областях и Крыму 9-14°.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

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По данным Центральной геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 20 декабря в Киеве была зафиксирована в 2023 году, она составляла 10,6° тепла, самая низкая ночью - 20,8° ниже нуля в 1994 году.

В субботу, 21 декабря, в Украине местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в большинстве западных, днем и в северных областях без осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный (в юго-восточной части юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в большинстве центральных, днем и восточных областей 0-5° тепла. В южной части страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в Крыму 8-13°, в Крыму 8-13°.

В Киеве в ночь на субботу небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.