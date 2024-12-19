Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будет моросить: синоптики дали прогноз на 20 декабря

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 13:28
Будет моросить: синоптики дали прогноз на 20 декабря
Фото: Getty Images

В пятницу, 20 декабря, в Украине без осадков, лишь в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем небольшой дождь, а в Карпатах - снег.

Источник: Укргидрометцентр, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Синоптики сообщили, что в Приазовье и Крыму ночью и утром местами туман.

Реклама:

Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 4° до 1° мороза, на крайнем западе и юге страны местами 5-7° тепла. Днем 3-8° тепла, в центральных, южных областях и Крыму 9-14°.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

РЕКЛАМА:

По данным Центральной геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 20 декабря в Киеве была зафиксирована в 2023 году, она составляла 10,6° тепла, самая низкая ночью - 20,8° ниже нуля в 1994 году.

В субботу, 21 декабря, в Украине местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в большинстве западных, днем и в северных областях без осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный (в юго-восточной части юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в большинстве центральных, днем и восточных областей 0-5° тепла. В южной части страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в Крыму 8-13°, в Крыму 8-13°.

В Киеве в ночь на субботу небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США

Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Госдолг Украины достиг почти 160 миллиардов долларов

фотоЧиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

Все новости...
погода
Украину накроют мокрый снег, дождь и сильный ветер 
В понедельник в Украине дожди и сильный ветер
В воскресенье прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица
Последние новости
22:00
видео Восемь трендов, которые заполонили украинский TikTok в 2024 году
22:00
США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО
21:56
Акции Nissan упали больше всего с августа из-за страха неудачи сделки с Honda
21:53
Магучих попала в топ-10 спортсменов года в Европе
21:47
В МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира
21:35
тестО казаках, пауках и Друзьях: самые интересные тесты 2024 года, которые вы могли пропустить
21:31
На Киевщине восстановили мост через реку Тетерев, разрушенный в 2022 году
21:20
Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский
20:51
Щелкунчик возвращается на украинскую сцену: это не произведение Чайковского
20:46
Кабмин выделил 4,6 миллиарда на "тысячи для учителей", которые будут начислены уже с января
Все новости...
Реклама:
Реклама: