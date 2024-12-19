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Лубінець розповів, як виїхати з ТОТ без будь-яких документів

Софія Середа, Ірина БалачукЧетвер, 19 грудня 2024, 13:46
Лубінець розповів, як виїхати з ТОТ без будь-яких документів
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Скриншот з відео

Із тимчасово окупованих Росією територій України можна виїхати навіть за відсутності будь-яких українських документів, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова Лубінця: "Можна звернутися через інтернет на наш email – hotline@ombudsman.gov.ua. Просто написати повідомлення, яким чином з вами можна зв'язатись. Ми зв'язуємось і допомагаємо вам виїхати з ТОТ у максимально безпечний спосіб. Навіть, якщо у вас взагалі немає українських документів".

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Деталі: Він додав, що влада має "напрацьовані логістичні маршрути".

"Наприклад, тиждень тому нам вдалося повернути з тимчасово окупованої території України 5 дітей і 3 дорослих. У одного – не було українських документів", – підсумував омбудсмен.

омбудсменокупація
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