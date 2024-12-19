Лубинец рассказал, как выехать с ВОТ без каких-либо документов

С временно оккупированных Россией территорий Украины можно выехать даже при отсутствии каких-либо украинских документов, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Лубинца: "Можно обратиться через интернет на наш email – hotline@ombudsman.gov.ua. Просто написать сообщение, каким образом с вами можно связаться. Мы связываемся и помогаем вам выехать из ВОТ максимально безопасным способом. Даже если у вас вообще нет украинских документов".

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Детали: Он добавил, что власть имеет "наработанные логистические маршруты".

"Например, неделю назад нам удалось вернуть с временно оккупированной территории Украины 5 детей и 3 взрослых. У одного – не было украинских документов", – подытожил омбудсмен.