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Лубинец рассказал, как выехать с ВОТ без каких-либо документов

София Середа, Ирина БалачукЧетверг, 19 декабря 2024, 13:46
Лубинец рассказал, как выехать с ВОТ без каких-либо документов
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Скриншот из видео

С временно оккупированных Россией территорий Украины можно выехать даже при отсутствии каких-либо украинских документов, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека в интервью "Украинской правде" 

Прямая речь Лубинца: "Можно обратиться через интернет на наш email – hotline@ombudsman.gov.ua. Просто написать сообщение, каким образом с вами можно связаться. Мы связываемся и помогаем вам выехать из ВОТ максимально безопасным способом. Даже если у вас вообще нет украинских документов". 

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Детали: Он добавил, что власть имеет "наработанные логистические маршруты".

"Например, неделю назад нам удалось вернуть с временно оккупированной территории Украины 5 детей и 3 взрослых. У одного – не было украинских документов", – подытожил омбудсмен.

омбудсменоккупация
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