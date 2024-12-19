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В парламенті Абхазії зчинили стрілянину: загинув депутат

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 грудня 2024, 14:09
В парламенті Абхазії зчинили стрілянину: загинув депутат
Вахтанг Голандзія і Кан Кварчія, колаж - «Ехо Кавказу»

У будівлі парламенту сепаратистського регіону Грузії Абхазії сталася стрілянина, внаслідок якої один депутат загинув, ще один дістав поранення

Джерело: проєкт видання "Радіо Свобода" "Ехо Кавказу"

Деталі: Телеграм-канал АМРА-life повідомив, що між депутатами стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу.

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Депутати Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті якої Адгур дістав зброю і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розійняти. Кан Кварчія отримав поранення в руку.

Смерть Голандзії підтвердила пресслужба МОЗ сепаратистського регіону. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Довідково: Про свою "незалежність" Абхазія і Південна Осетія оголосили ще на початку 1990-х років, після розпаду Радянського Союзу. За підсумками війни з Грузією у 2008 році їхню "незалежність" визнала Росія – на території обох регіонів розміщені російські військові.

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Тбілісі офіційно вважає Абхазію і Південну Осетію окупованими російською армією. У документах ООН обидві території названо регіонами Грузії. Більшість країн визнають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.

Грузіясепаратизм
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