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В парламенте Абхазии устроили стрельбу: погиб депутат

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 14:09
В парламенте Абхазии устроили стрельбу: погиб депутат
Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия, коллаж "Эхо Кавказа"

В здании парламента сепаратистского региона Грузии Абхазии произошла стрельба, в результате которой один депутат погиб, еще один получил ранения

Источник: проект издания "Радио Свобода" "Эхо Кавказа"

Детали: Телеграмм-канал АМРА-life сообщил, что между депутатами произошел конфликт при обсуждении документа о запрете майнинга.

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Депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в спор, в результате которого Адгур достал оружие и начал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голандзия пытался их разнять. Кан Кварчия получил ранение в руку.

Смерть Голандзии подтвердила пресс-служба Минздрава сепаратистского региона. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Справка: О своей "независимости" Абхазия и Южная Осетия объявили еще в начале 1990-х годов, после распада Советского Союза. По итогам войны с Грузией в 2008 году их "независимость" признала Россия - на территории обоих регионов размещены российские военные.

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Тбилиси официально считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными российской армией. В документах ООН обе территории названы регионами Грузии. Большинство стран признают Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.

Грузиясепаратизм
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