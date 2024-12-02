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Ворог просунувся в Кураховому на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Понеділок, 2 грудня 2024, 01:22
Ворог просунувся в Кураховому на Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними аналітиків проєкту DeepState, росіяни просунулися в Кураховому на Донеччині, а також біля Нового Комара, Берестового, Погребків.

Джерело: DeepState

Дослівно DeepState: "Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому".

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Нагадаємо: У неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, зокрема на Курахівському напрямку – 48 боїв, на Покровському – 33, на Времівському – 24, в Курській області захисники відбили 15 російських атак.

За даними Донецької ОВА, станом на 27 листопада у наближених до лінії фронту Покровську, Кураховому, Мирнограді, Торецьку та Часовому Ярі перебувають понад 16 000 цивільних жителів.

Зокрема, в Кураховому – 600-650 дорослих (6 листопада їхня кількість владою оцінювалась в одну тисячу).

Донецька областьвійна
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