В ОВА розповіли, скільки цивільних досі не виїхали з фронтових міст Донеччини

Через наближення лінії фронту до Курахового, Мирнограда, Торецька та Часового Яру немає можливості доставляти гуманітарну допомогу, а евакуація цивільних там відбувається у поодиноких випадках. У Донецькій ОВА вважають, що всі, хто хотіли, вже виїхали.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає "Вільне радіо"

Деталі: За його даними, станом на 27 листопада у наближених до лінії фронту Покровську, Кураховому, Мирнограді, Торецьку та Часовому Ярі перебувають понад 16 000 цивільних мешканців.

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Покровськ — близько 11 500 дорослих та 32 дитини (29 жовтня дорослих було 12 000 та 51 дитина);

Мирноград — 3 000 дорослих (10 листопада було "близько 3 000");

Часів Яр — 300 дорослих (5 листопада було відомо про менш як 400 цивільних по всій Часовоярській громаді);

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Торецьк — 600-620 дорослих (4 листопада було "близько 900);

Курахове — 600-650 дорослих (6 листопада їхня кількість владою оцінювалась у 1 000).

Філашкін повідомив, що до Курахового, Мирнограда, Торецька та Часового Яру практично немає можливості доставляти гуманітарну допомогу, адже під’їзні шляхи до цих міст під вогневим контролем російських військових.

Окрім цього, голова обласної адміністрації визнав наявність просувань у російської армії, тому закликав цивільних активніше евакуюватися, поки є така можливість.

Згідно з офіційними даними, з Торецька, Мирнограда, Часового Яру та Курахового вже евакуювали всіх дітей.

Поодинокі випадки евакуації цивільних з цих міст є, але вони відбуваються в умовах великого ризику та завдяки українським військовим.

Пряма мова голови ОВА: "Вони вивозять, евакуюють наших людей. Але це дуже поодинокі випадки. Всі люди, які мали бажання, вони вже всі з міст повиїздили. Наприклад, у місті Селидове, коли ворог зайшов у місто, були випадки розстрілів цивільного населення. Ми доносимо це до людей за допомогою військових, але люди виїздять дуже повільно. Люди старшого віку кажуть: "Це наші будівлі, нехай ми будемо жити в руїнах, але вони наші", тобто мотивація у людей дуже різна".