КМВА: Захисники вночі знищили біля двох десятків ворожих дронів, які загрожували столиці
Понеділок, 2 грудня 2024, 06:18
У ніч проти понеділка, 2 грудня, Сили оборони знищили біля двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Деталі: У КМВА зазначили, що через ворожу атаку дронів повітряна тривога у столиці тривала 4 з половиною години.
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Пряма мова Попка: "Дронів було чимало. І заходили вони як раніше – хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву".
Деталі: Попко додав, що у столиці обійшлося без руйнувань та постраждалих.