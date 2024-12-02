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ЗМІ: Росія облаштовує третю вежу для ППО біля Керченського мосту

Анастасія ПроцПонеділок, 2 грудня 2024, 18:38
ЗМІ: Росія облаштовує третю вежу для ППО біля Керченського мосту
КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

Журналісти "Центру журналістських розслідувань" пишуть, що  у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту російська влада будує третю вежу для розміщення системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на "Центр журналістських розслідувань"

Дослівно: "Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня – вежа-трансформер зі сходами, зовнішня – металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь-С1М".

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Деталі: Центр журналістських розслідувань оприлюднив свіже фото, зроблене наприкінці листопада 2024 року. На знімку зображено внутрішню частину вежі, яка, за попередніми оцінками, розташована в районі 10-го прольоту мосту, рахуючи від арки.

 
Внутрішня частина нової вежі (червоним кольором) біля Керченського мосту у листопаді 2024 року та одна з двох веж, зафіксованих раніше
 Колаж: investigator.org.ua

Журналісти зазначають, що перші дві вежі з комплексами "Панцир-С1М" були виявлені наприкінці вересня 2024 року з обох боків віадука на острові Тузла. Їх встановлення, ймовірно, відбулося в середині того ж місяця.

 
Росія посилює захист Керченського мосту, встановлюючи біля нього додаткові вежі з системами ППО 
Колаж: investigator.org.ua

У середині листопада Центр журналістських розслідувань повідомляв, що лінія металевих "їжаків" у районі Керченського мосту подвоїлася за місяць і сягнула 1,5 кілометра.

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Передісторія:

  • 13 вересня 2024 року Центр журналістських розслідувань дізнався, що у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти встановлюють металеві паркани, щоб захистит бетонні опори мосту від атак підводних і надводних дронів. 
  • 20 серпня у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту помітили будівництво, яке нагадує другий міст.

КримППО
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