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Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 вересня 2024, 11:14
Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів
фото: ЦЖР

Журналісти "Центру журналістських розслідувань" дізналися, що у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти встановлюють металеві паркани, щоб захистит бетонні опори мосту від атак підводних і надводних дронів. Наразі їхня довжина сягає близько 600 метрів.

Джерело: "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" з посиланням на "Центр журналістських розслідувань"

Деталі: Журналісти також повідомляють, що поруч із мостом у морі з'явилися бетонні тетраподи та металеві конструкції, схожі на протитанкові "їжаки", зварені між собою.

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фото: ЦЖР

На південній частині острова Тузла виявили російські системи протиповітряної оборони, зокрема самохідний ЗРК "Панцир-С1", розміщений під мостом.

Крім того, на іншому боці острова журналісти зафіксували лінію косинців, що підсилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраедри, ймовірно, слугують хибними цілями для українських ракет і дронів.

 
ФОТО: ЦЖР

Також вздовж південного боку Керченського мосту російська армія встановила близько десяти спостережних пунктів, кулеметних гнізд і позицій для ППО, які прикрили маскувальними сітками.

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Нагадаємо: 20 серпня у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту помітили будівництво, яке нагадує другий міст.

КримКерченський містбудівництво
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