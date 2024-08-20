Окупанти почали будівництво вздовж Кримського мосту: нагадує паралельний міст

У тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти будують паралельну споруду, схожу на другий міст.

Джерело: "Мілітарний", телеграм-група "Кримський вітер"

Деталі: Ще на початку серпня з’явилися фотографії, на яких будівельники забивали палі для цієї конструкції. Також на супутникових знімках добре видно бонові загородження з обох боків мостової споруди.

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Імовірно, нова споруда призначення для підвищення захисту мосту від потенційних українських атак.

Зведення нової споруди біля Керченськpго мосту. Серпень 2024. Фото: "Кримський вітер"

Кримський міст має стратегічне значення та є символом нав’язування Росією своєї волі окупованому Криму. Також він має тактичну цінність, через нього проходить частина логістики.

У травні російські окупанти додавали загородження навколо Керченського мосту для захисту від морських безпілотників України. Для захисту встановлювали секції загороджень із барж. Імовірно, на думку окупантів, це може захистити споруду від українських морських дронів, яку мають потужну бойову частину для підриву конструкцій.

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Ще раніше окупанти встановлювали захисні плавучі загородження навколо Керченського мoсту. Перші загородження складалися зі спеціальних протидиверсійних бонових загороджень. Такі конструкції призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Проте такі загородження з бочок із тросами зриває штормом. Нещодавно до набережної Керчі прибило пов’язані пластикові бочки від цього загородження.