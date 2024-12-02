МЗС: Росія та Іран несуть основну відповідальність за дестабілізацію в Сирії

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи бойові дії в Сирії, заявили, що "поглиблена" співпраця Росії та Ірану дестабілізує ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході.

Джерело: повідомлення Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Сирійська держава переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки. Понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями".

Реклама:

Деталі: Дипломати підкреслили, що головна відповідальність за конфлікт лежить на режимі Башара Асада, який тривалий час вдавався до репресій проти сирійців, а також відкрив територію країни для зовнішнього втручання. Сирія стала базою для дій Росії, Ірану та їхніх союзників, зокрема угруповання "Хезболла".

МЗС нагадує, що у 2016 році режим Асада визнав незаконну анексію Криму Росією, а з 2022 року сприяє російській агресії проти України, зокрема надсилаючи найманців для війни проти Сил безпеки й оборони України.

"Нині не минає й ночі, щоб українці не перебували під загрозою через нальоти іранських "шахедів", які Росія використовує, щоб зробити нестерпним життя цивільних людей. Поглиблена військово-технічна співпраця Росії та Ірану дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході.

РЕКЛАМА:

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", – йдеться у заяві.

Українська сторона наполягає на необхідності дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН 2254 та 2118 як основи для врегулювання конфлікту. Також підкреслюється важливість проведення інклюзивного національного діалогу для відновлення миру, єдності та стабільності в Сирії.

Передісторія: