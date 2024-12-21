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Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Євген Кізілов, Іван Д'яконовСубота, 21 грудня 2024, 07:01
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
фото: Getty Images

Російські окупанти знову запускали по Україні велику кількість ударних дронів. Загроза тривала понад вісім годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах, онлайн-мапа тривог

Деталі: Групи БпЛА спостерігаються на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі, а також на межі Київщини та Чернігівщини.

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О 21:29 надійшло попередження для Києва: "Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу!"

Станом на 22:51 відомо про: 

  • нові групи БпЛА на Сумщині, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
  • БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на межі Київщини і Черкащини, курс - південно/західний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний.

О 23:49 Повітряні сили повідомили про:

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  • БпЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на північному заході південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-східний;
  • БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Чернігівщини, курс - західний/південно/західний;
  • БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний;
  • БпЛА на Житомирщині, курс - південний/південно-західний.

О 00:09 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Київ.

О 00:12 військові повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Суми з південного заходу.

О 00:14 Повітряні сили попередили про ворожий ударний БпЛА над Харковом.

О 00:19 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Полтава з півночі.

О 00:21 попередили про ворожий ударний БпЛА курсом зі сходу на місто Старокостянтинів.

Станом на 00:34:

  • БпЛА  на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - західний/північний;
  • БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Полтавщини, курс - західний/південно-західний/північний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;
  • БпЛА на північному сході Хмельниччини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - північно-західний.

Станом на 01:25: 

  • БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс - північний/північно-східний;
  • БпЛА на північному і південному заході Чернігівщини, курс - південний/західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.

Станом на 02:06:

  • БпЛА на межі Харківщини, Сумщини і Полтавщини, курс - північний;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південний;
  • БпЛА на північному сході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний.
Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 03:03:

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.

Станом на 04:02:

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Вінниччини, курс - північний/північно-східний.

Станом на 04:33:

  • БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини, курс - північний;
  • БпЛА на півдні Житомирщини, курс - північно-східний.

Станом на 05:03:

  • БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини, курс - південний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - північно-східний, на заході Київщини, курс - східний.

О 05:16 військові попередили про ворожий ударний БпЛА курсом на місто Київ з південного заходу.

Оновлено: О 06:53 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях.

безпілотникирегіонивійна
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