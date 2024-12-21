Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

Российские оккупанты снова запускали по Украине большое количество ударных дронов. Угроза продолжалась более восьми часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях, онлайн-карта тревог

Детали: Группы БпЛА наблюдаются в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, а также на границе Киевской и Черниговской областей.

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В 21:29 поступило предупреждение для Киева: "Внимание! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с востока!"

По состоянию на 22:51 известно о:

новых группах БпЛА на Сумщине, на юго-востоке Днепропетровщины, на Запорожье;

БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на Полтавщине, курс - юго-западный/западный/северо-западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс - юго-западный/юго-западный;

БпЛА на севере Киевщины, курс - западный;

БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный.

В 23:49 Воздушные силы сообщили о:

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БпЛА на Сумщине, курс - северо-западный;

БпЛА на Полтавщине, курс - юго-западный/западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на северо-западе юго-востоке Черниговщины, курс - западный/северо-восточный;

БпЛА на границе Киевщины и Черкасщины, Черниговщины, курс - западный/южно/западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный;

БпЛА на Житомирщине, курс - южный/юго-западный.

В 00:09 сообщили о вражеском ударном БПЛА в направлении города Киев.

В 00:12 военные сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Сумы с юго-запада.

В 00:14 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БпЛА над Харьковом.

В 00:19 сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Полтава с севера.

В 00:21 предупредили о вражеском ударном БПЛА курсом с востока на город Староконстантинов.

По состоянию на 00:34:

БпЛА на Полтавщине, курс - юго-западный/западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на северо-западе Черниговщины, курс - западный/северный;

БпЛА на границе Киевщины и Черкасщины, Полтавщины, курс - западный/юго-западный/северный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный;

БпЛА на северо-востоке Хмельницкой области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на Кировоградщине, курс - северо-западный.

По состоянию на 01:25:

БпЛА на юго-западе и северо-востоке Харьковщины, курс - северный/северо-восточный;

БпЛА на северном и юго-западе Черниговщины, курс - южный/западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - северо-восточный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северный/юго-восточный;

БпЛА на севере Кировоградщины, курс - юго-восточный.

По состоянию на 02:06:

БпЛА на границе Харьковщины, Сумщины и Полтавщины, курс - северный;

БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - южный;

БпЛА на северо-востоке Николаевщины, курс - западный/северо-западный.

Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 03:03:

БпЛА на востоке Черниговщины, курс - юго-западный;

БпЛА на западе Полтавщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на юге Винницкой области, курс - северо-западный.

По состоянию на 04:02:

БпЛА на западе Полтавщины, курс - южный/юго-западный;

БпЛА на севере Винницкой области, курс - северный/северо-восточный.

По состоянию на 04:33:

БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей, курс - северный;

БпЛА на юге Житомирщины, курс - северо-восточный.

По состоянию на 05:03:

БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей, курс - южный;

БпЛА на севере Киевщины, курс - северо-восточный, на западе Киевщины, курс - восточный.

В 05:16 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БпЛА курсом на город Киев с юго-запада.

Обновлено: В 06:53 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения вражеских ударных БпЛА по областям.