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Росія вбила понад 12,3 тис. цивільних в Україні – ООН

Іван Д'яконовСубота, 21 грудня 2024, 02:55
Росія вбила понад 12,3 тис. цивільних в Україні – ООН
Ізумі Накаміцу. Фото: скриншот

Організація Об’єднаних Націй з лютого 2022 року офіційно зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі осіб в Україні внаслідок російської агресії, а також понад 27,8 тисячі поранених.

Джерело: заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу під час засідання Радбезу ООН 20 грудня

Деталі: За її словами, найбільше втрат серед цивільного населення спричинено застосуванням Росією зброї далекої дії. У листопаді такі атаки стали причиною близько 42% загиблих і поранених – це суттєво більше, ніж у попередні місяці.

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Окрім того, Накаміцу навела дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за 2024 рік. З 1 січня по 30 листопада внаслідок застосування авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, а 1803 особи отримали поранення. Ці показники втричі та вшестеро перевищують торішні цифри.

Пряма мова: "За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб".

ООНжертвивійнаУкраїна
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