Россия убила более 12,3 тыс. гражданских в Украине – ООН

Организация Объединенных Наций с февраля 2022 года официально зафиксировала гибель более 12,3 тысячи человек в Украине в результате российской агрессии, а также более 27,8 тысячи раненых.

Источник: заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу во время заседания Совбеза ООН 20 декабря

Детали: По ее словам, больше всего потерь среди гражданского населения вызвано применением Россией оружия дальнего действия. В ноябре такие атаки стали причиной около 42% погибших и раненых – это существенно больше, чем в предыдущие месяцы.

Реклама:

Кроме того, Накамицу привела данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за 2024 год. С 1 января по 30 ноября в результате применения авиационных бомб погиб 341 мирный житель, а 1803 человека получили ранения. Эти показатели втрое и в шесть раз превышают прошлогодние цифры.

Прямая речь: "За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц".