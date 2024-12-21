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ISW: Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем

Іван Д'яконовСубота, 21 грудня 2024, 03:57
ISW: Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем
ілюстративне фото: Getty Images

Українські війська вперше провели наземну атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV. Операція підкреслює прагнення України впроваджувати технологічні інновації для ведення бойових дій.

Джерело: ISW

Деталі: У своєму звіті за 20 грудня Інститут вивчення війни посилається на речника бригади "Хартія" Національної гвардії України, сержанта Володимира Дегтярьова, який повідомив про атаку Сил оборони України на позиції російських окупантів поблизу села Липці, що розташоване на північ від Харкова.

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Дата атаки не називається, як і точні позиції, на яких відбулися бойові дії. Зазначається, що українські сили застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

"Ця атака стала прикладом застосування асиметричних ударних можливостей, які Україна активно розвиває, щоб компенсувати обмеження в людських ресурсах", – зазначають аналітики.

Дослівно: "Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах, на противагу готовності Росії йти на значні жертви заради незначних територіальних здобутків".

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Деталі: У звіті також йдеться, що український Генеральний штаб повідомив про завершення випробувань нових безпілотників, приєднаних до оптоволоконних кабелів. Такі апарати є більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, які активно використовує Росія.

Українська компанія, що займається виробництвом безпілотників, повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого FPV-дрона, виготовленого виключно з компонентів, вироблених в Україні.

Ключові висновки:

  • Вранці 20 грудня російські балістичні ракети пошкодили кілька посольств у центрі Києва.
  • Як повідомляється, українські сили провели свою першу атаку виключно за допомогою безпілотних наземних машин і дронів із видом від першої особи (FPV), що підкреслює постійні зусилля України з використання технологічних інновацій у наземних операціях.
  • Правитель Росії Володимир Путін заявив про намір "зосередити політичні та ідеологічні пріоритети Росії на 2025 рік навколо російських ветеранів".
  • Кремль продовжує звинувачувати державних службовців Курської області в тому, що вони не змогли відреагувати на вторгнення України в регіон.
  • Російські війська просунулися в Курській області, поблизу Куп’янська, у межах Торецька та у напрямку Вугледара.
  • Російське видання "Медіазона" повідомило 20 грудня, що підтвердило загибель щонайменше 20 364 російських військовослужбовців в Україні з 1 січня 2024 року.

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