ISW: Украина провела первую атаку исключительно с помощью роботизированных систем

Украинские войска впервые провели наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV. Операция подчеркивает стремление Украины внедрять технологические инновации для ведения боевых действий.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете за 20 декабря Институт изучения войны ссылается на представителя бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева, который сообщил об атаке Сил обороны Украины на позиции российских оккупантов вблизи села Липцы, расположенного к северу от Харькова.

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Дата атаки не называется, как и точные позиции, на которых произошли боевые действия. Отмечается, что украинские силы применили десятки роботизированных систем, в частности беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

"Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах", – отмечают аналитики.

Дословно: "Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины, направленные на использование технологий и асимметричных ударных возможностей для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, в противовес готовности России идти на значительные жертвы ради незначительных территориальных достижений".

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Детали: В отчете также говорится, что украинский Генеральный штаб сообщил о завершении испытаний новых беспилотников, присоединенных к оптоволоконным кабелям. Такие аппараты являются более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, которые активно использует Россия.

Украинская компания, занимающаяся производством беспилотников, сообщила, что недавно собрала прототип первого FPV-дрона, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных в Украине.

Ключевые выводы: