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Дрони влетіли в багатоповерхівки у Казані

Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 08:58
Дрони влетіли в багатоповерхівки у Казані
скриншот

Вранці 21 грудня щонайменше 7 безпілотників вдарили по російській Казані, деякі влучили в житлові будинки, один з яких - 32-поверхова елітна будівля.

Джерело: ТАСС, Astra, Baza

Деталі: Аеропорт Казані тимчасово закрили на прийом і випуск літаків.

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У деяких школах провели евакуацію.

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Влада пише, що загалом зафіксовано 8 прильотів, із них один на промпідприємство, один над річкою, ще нібито 6 - на житловий масив.

За даними ЗМІ, БПЛА влетіли в будівлі на проспекті Камалєєва (2 дрони), вулиці Клари Цеткін, Хаді Такташа, Червоній Позиції і в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.

Росіябезпілотники
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