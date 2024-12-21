Дрони влетіли в багатоповерхівки у Казані
Субота, 21 грудня 2024, 08:58
Вранці 21 грудня щонайменше 7 безпілотників вдарили по російській Казані, деякі влучили в житлові будинки, один з яких - 32-поверхова елітна будівля.
Джерело: ТАСС, Astra, Baza
Деталі: Аеропорт Казані тимчасово закрили на прийом і випуск літаків.
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У деяких школах провели евакуацію.
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Влада пише, що загалом зафіксовано 8 прильотів, із них один на промпідприємство, один над річкою, ще нібито 6 - на житловий масив.
За даними ЗМІ, БПЛА влетіли в будівлі на проспекті Камалєєва (2 дрони), вулиці Клари Цеткін, Хаді Такташа, Червоній Позиції і в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.