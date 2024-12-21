Дрони влетіли в багатоповерхівки у Казані

Вранці 21 грудня щонайменше 7 безпілотників вдарили по російській Казані, деякі влучили в житлові будинки, один з яких - 32-поверхова елітна будівля.

Джерело: ТАСС, Astra, Baza

Деталі: Аеропорт Казані тимчасово закрили на прийом і випуск літаків.

Реклама:

У деяких школах провели евакуацію.

РЕКЛАМА:

Влада пише, що загалом зафіксовано 8 прильотів, із них один на промпідприємство, один над річкою, ще нібито 6 - на житловий масив.

За даними ЗМІ, БПЛА влетіли в будівлі на проспекті Камалєєва (2 дрони), вулиці Клари Цеткін, Хаді Такташа, Червоній Позиції і в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.