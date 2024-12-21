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Дроны влетели в многоэтажки в Казани

Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 08:58
Дроны влетели в многоэтажки в Казани
скриншот

Утром 21 декабря как минимум 7 беспилотников ударили по российской Казани, некоторые попали в жилые дома, один из которых - 32-этажное элитное здание.

Источник: ТАСС, Astra, Baza

Детали: Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск самолетов.

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В некоторых школах провели эвакуацию.

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Власти пишут, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, еще якобы 6 - на жилой массив.

По данным СМИ, БПЛА влетели в здания на проспекте Камалеева (2 дрона), улице Клары Цеткин, Хади Такташа, Красной Позиции и в дом на улице Оренбургский тракт.

Росcиябеспилотники
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