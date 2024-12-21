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Росія запустила 113 безпілотників

Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 09:31
Росія запустила 113 безпілотників
фото: ПС

У ніч на 21 грудня росіяни атакували Україну ракетою С-400 та 113 БПЛА, з них 57 збиті, ще 56 "локаційно втрачені".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що ворог здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини, атакував 113-ма ударними БпЛА із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

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Підтверджено збиття БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, є постраждалі.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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