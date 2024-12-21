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Россия запустила 113 беспилотников

Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 09:31
Россия запустила 113 беспилотников
фото: ВС

В ночь на 21 декабря россияне атаковали Украину ракетой С-400 и 113 БПЛА, из них 57 сбиты, еще 56 "локационно потеряны".

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что враг осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с ТОТ Донецкой обл. в направлении Полтавщины, атаковал 113 ударными БПЛА с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

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Подтверждено сбитие БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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