Зеленський звільнив низку дипломатів, серед яких Кислиця та посол в Китаї
Субота, 21 грудня 2024, 12:15
Президент Володимир Зеленський вранці 21 грудня своїми указами звільнив низку послів, і ще п’ятьох призначив.
Джерело: укази прездента
Деталі: Зокрема, Зеленський звільнив:
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- Андрія Праведника з посади посла в Республіці Руанда
- Андрія Тарана з посади посла в Республіці Словенія
- Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці
- Сергія Корсунського з посади посла в Японії
- Василя Гамяніна з посад посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії
- Павла Рябікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці
- Євгенію Філіпенко з посади представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
- Сергія Кислицю з посад представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго.
Призначив:
- Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни
- В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда
- Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці
- Федора Шандора послом в Угорщині
- Петра Бешту послом в Республіці Словенія
Нагадаємо: Напередодні Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.