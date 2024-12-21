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Зеленський звільнив низку дипломатів, серед яких Кислиця та посол в Китаї

Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 12:15
Зеленський звільнив низку дипломатів, серед яких Кислиця та посол в Китаї
зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вранці 21 грудня своїми указами звільнив низку послів, і ще п’ятьох призначив.

Джерело: укази прездента

Деталі: Зокрема, Зеленський звільнив:

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  • Андрія Праведника з посади посла в Республіці Руанда
  • Андрія Тарана з посади посла в Республіці Словенія
  • Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці
  • Сергія Корсунського з посади посла в Японії
  • Василя Гамяніна з посад посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії
  • Павла Рябікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці
  • Євгенію Філіпенко з посади представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
  • Сергія Кислицю з посад представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго.

Призначив:

  • Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни
  • В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда
  • Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці
  • Федора Шандора послом в Угорщині
  • Петра Бешту послом в Республіці Словенія

Нагадаємо: Напередодні Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.

Зеленськийуказидипломатичні відносини
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