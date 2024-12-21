Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту – The Guardian

Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 13:08
Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту – The Guardian
фото: генштаб

The Guardian з посиланням на військових у протиповітряній обороні пише, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Джерело: The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО

Деталі: Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, "це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином".

Реклама:

Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки".

Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.

Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення "дуже болючими".

РЕКЛАМА:

Інше джерело, офіцер ППО, розповів медіа, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. "У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами", - додав він.

The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 бригад резерву стоять без зброї

ППОГенштабвтрати у війнімобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський нагадав РФ слова українського дідуся: "Час звалити з нашої землі"

фотоЖителі Криму і Донецька привітали Україну з Новим роком

Українцям розповіли, чи справді планують підвищити тарифи на газ

Зеленський звільнив Попка з посади керівника КМВА та призначив на його місце Ткаченка

У Генштабі розповіли про удари по нафтобазі у Смоленській області, що забезпечує армію РФ

оновленоНа Вінниччині в кабінеті керівника підприємства пролунав вибух: троє людей загинули

Усі новини...
В усіх областях лунала повітряна тривога через загрозу балістики
Понад 20 вбитих та поранених цивільних через удари РФ по Донеччині та Херсонщині
Німеччина запевнила, що не відправить військових в Україну до завершення війни
Дрони влетіли в багатоповерхівки у Казані
Останні новини
01:08
Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами
00:45
ОновленоРосія атакувала Запоріжжя у новорічну ніч: пролунали вибухи, горять будинки
00:07
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях
00:01
Зеленський нагадав РФ слова українського дідуся: "Час звалити з нашої землі"
23:42
У новорічну ніч росіяни атакують ударними БпЛА з півночі й півдня
23:14
Росіяни вдарили ракетою по Одещині, є поранений
23:05
31 грудня на фронті так само гаряче, найбільше атак на Покровському напрямку – Генштаб
22:59
фотоЖителі Криму і Донецька привітали Україну з Новим роком
22:41
Деякі російські пропагандистські телеграм-канали стали недоступні в ЄС
22:10
Перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні: тест
Усі новини...
Реклама:
Реклама: