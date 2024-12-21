Польський міністр обурився прапорам УПА на наданій Україні техніці
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.
Джерело: Косіняк-Камиш в X (Twitter), "Європейська правда"
Деталі: Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.
"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – написав польський міністр.
Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії польському бронетранспортері.
🇵🇱🇺🇦
❗️Banderowskie flagi na dostarczonych Ukraińcom przez Polskę KTO Rosomak…
@MON_GOV_PL @MSZ_RP prosimy o interwencję. pic.twitter.com/rCJaUlkF6H— WarNewsPL (@WarNewsPL1) December 20, 2024РЕКЛАМА:
За інформацією канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів КТО Rosomak.
Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
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