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Польський міністр обурився прапорам УПА на наданій Україні техніці

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 13:45
Польський міністр обурився прапорам УПА на наданій Україні техніці
скриншот

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.

Джерело: Косіняк-Камиш в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.

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"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – написав польський міністр.

Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії польському бронетранспортері.

За інформацією канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів КТО Rosomak.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

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