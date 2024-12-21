Польский министр возмутился флагам УПА на предоставленной Украине технике

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией красно-черные флаги УПА на поставленных Польшей бронетранспортерах.

Источник: Косиняк-Камыш в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Косиняк-Камыш заявил, что поручил связаться с украинским военным атташе в Варшаве по этому вопросу.

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"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, которые Польша поставляет украинской армии, являются провокацией, которая не должна состояться. Я поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этого вопроса", – написал польский министр.

Поводом такой реакции стало размещенное в профиле WarNewsPl на платформе X видео, на котором можно видеть красно-черные флаги Украинской повстанческой армии на польском бронетранспортере.

По информации канцелярии президента Республики Польша, Польша передала Украине 100 бронетранспортеров КТО Rosomak.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

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