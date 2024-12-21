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Україна евакуювала з Сирії 34 людини

Катерина ТищенкоСубота, 21 грудня 2024, 16:23
Україна евакуювала з Сирії 34 людини
евакуйовані з Сирії українці, фото ГУР

У рамках операції ГУР та МЗС 21 грудня з території Сирії евакуювали 34 людини, з яких 31 – громадяни України, а троє – громадяни Сирії, які є родичами громадян України.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

евакуйовані з Сирії українці, фото ГУР
евакуйовані з Сирії українці, фото ГУР

Дослівно: "21 грудня 2024 року за дорученням президента України Володимира Зеленського внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини – 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави. Серед групи – 15 дітей".

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Деталі: Повідомляється, що евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

У ГУР подякували за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, а також авіакомпанії Sky Up. За сприяння у проведенні евакуаційної місії українська розвідка також подякувала владі Молдови.

 

Скористатися допомогою держави можна зателефонувавши до посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

СиріярозвідкаевакуаціяМЗС
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