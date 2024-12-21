Украина эвакуировала из Сирии 34 человека

В рамках операции ГУР и МИД 21 декабря с территории Сирии эвакуировали 34 человека, из которых 31 – граждане Украины, а трое – граждане Сирии, которые являются родственниками граждан Украины.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

эвакуированные из Сирии украинцы, фото ГУР

Дословно: "21 декабря 2024 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека – 31 гражданин Украины и три гражданина Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства. Среди группы – 15 детей".

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Детали: Сообщается, что эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда дальше отправятся домой в Украину.

В ГУР поблагодарили за помощь в осуществлении миссии ливанскую сторону, а также авиакомпанию Sky Up. За содействие в проведении эвакуационной миссии украинская разведка также поблагодарила власти Молдовы.

Воспользоваться помощью государства можно позвонив в посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.