У Росії заявляють, що дрони атакували нафтобазу в Орловській області
Неділя, 22 грудня 2024, 01:34
У ніч проти 22 грудня в російській Орловській області пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу.
Джерело: губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков, російські пабліки
Деталі: Після першої ночі за Києвом соцмережі повідомили про вибухи в районі російського міста Орел.
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Згодом Кличков повідомив про нібито масовану атаку дронів на область.
За його словами, "сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу".
Що передувало: У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи, соцмережі повідомляли про атаку на нафтобазу.