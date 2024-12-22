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У Росії заявляють, що дрони атакували нафтобазу в Орловській області

Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 01:34
У Росії заявляють, що дрони атакували нафтобазу в Орловській області
фото: baza

У ніч проти 22 грудня в російській Орловській області пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу.

Джерело: губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков, російські пабліки

Деталі: Після першої ночі за Києвом соцмережі повідомили про вибухи в районі російського міста Орел.

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Згодом Кличков повідомив про нібито масовану атаку дронів на область.

За його словами, "сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу".

Що передувало: У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи, соцмережі повідомляли про атаку на нафтобазу.

Росіябезпілотникипожежавійна
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