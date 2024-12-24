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Данія посилює оборону Гренландії після слів Трампа

Іванна Костіна, Роман ПетренкоВівторок, 24 грудня 2024, 23:08
Данія посилює оборону Гренландії після слів Трампа
фото: pixabay

Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії через кілька годин після того, як новообраний президент США Дональд Трамп повторив своє бажання придбати арктичну територію.

Джерело: BBC, "Європейська правда"

Деталі: Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що оборонний пакет становить "двозначну мільярдну суму" в кронах, або щонайменше 1,5 млрд доларів.

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Він назвав час оголошення "іронічним", адже у понеділок Трамп заявив, що володіння і контроль над величезним островом є "абсолютною необхідністю" для США.

Гренландія, автономна данська територія, є домом для великого американського космічного об'єкта і має стратегічне значення для США, оскільки лежить на найкоротшому шляху до Європи. Вона має великі запаси корисних копалин і нафти.

За словами Поульсена, цей пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники дальнього радіуса дії та дві додаткові команди собачих упряжок.

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Він також передбачає фінансування збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

"Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність", – сказав він.

Міністр оборони не назвав точну суму пакета, але данські ЗМІ підрахували, що вона становитиме близько 12-15 млрд крон.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як Трамп заявив на своїй соціальній платформі Truth Social: "З метою забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на коментарі Трампа, заявивши, що "ми не продаємося".

Але він додав, що гренландці повинні залишатися відкритими для співпраці і торгівлі, особливо зі своїми сусідами.

Аналітики кажуть, що план посилення оборони Гренландії обговорювався протягом тривалого часу, і його не слід розглядати як пряму відповідь на коментарі Трампа.

Досі Данія дуже повільно розширювала свій військовий потенціал у Гренландії, кажуть вони, але якщо країна не зможе захистити води навколо території від зазіхань з боку Китаю і Росії, то вимоги США щодо більшого контролю, ймовірно, зростуть.

ТрампСШАДанія
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