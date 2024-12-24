Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии через несколько часов после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести арктическую территорию.

Источник: BBC, "Европейская правда"

Детали: Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или не менее 1,5 млрд долларов.

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Он назвал время объявления "ироничным", ведь в понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

По словам Поульсена, этот пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

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Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", – сказал он.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 млрд крон.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Трамп заявил на своей социальной платформе Truth Social: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на комментарии Трампа, заявив, что "мы не продаемся".

Но он добавил, что гренландцы должны оставаться открытыми для сотрудничества и торговли, особенно со своими соседями.

Аналитики говорят, что план усиления обороны Гренландии обсуждался в течение длительного времени, и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа.

До сих пор Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, говорят они, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств со стороны Китая и России, то требования США по большему контролю, вероятно, возрастут.