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МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського

Роман ПетренкоВівторок, 24 грудня 2024, 23:51
МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського
Віктор Брагінський. Фото з його Facebook

У базі Міністерства внутрішніх справ присутня інформація про розшук колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Джерело: МВС

Деталі: У базі Брагінського назвали особою, яка переховується від органів досудового розслідування".

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Датою зникнення вказане 20 червня 2024 року.

Вказано, що екскерівник метро зник у Києві. Дата створення картки в розшуку невідома.

Його розшукують за 2 ст. 367 Кримінального кодексу – "Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки".

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Нагадаємо:

  • Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.
  • Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.
  • Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".
  • У четвер 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.

метророзшукМВС
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