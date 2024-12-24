МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського

Віктор Брагінський. Фото з його Facebook

У базі Міністерства внутрішніх справ присутня інформація про розшук колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Джерело: МВС

Деталі: У базі Брагінського назвали особою, яка переховується від органів досудового розслідування".

Реклама:

Датою зникнення вказане 20 червня 2024 року.

Вказано, що екскерівник метро зник у Києві. Дата створення картки в розшуку невідома.

Його розшукують за 2 ст. 367 Кримінального кодексу – "Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки".

РЕКЛАМА:

Читайте також: Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Нагадаємо: