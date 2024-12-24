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МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского

Роман ПетренкоВторник, 24 декабря 2024, 23:51
МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского
Виктор Брагинский. Фото с его Facebook

В базе Министерства внутренних дел присутствует информация о розыске бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Источник: МВД

Детали: В базе Брагинского назвали лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

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Датой исчезновения указано 20 июня 2024 года.

Указано, что экс-руководитель метро исчез в Киеве. Дата создания карточки в розыске неизвестна.

Его разыскивают по 2 ст. 367 Уголовного кодекса - "Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".

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Напомним:

  • Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.
  • Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.
  • Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
  • В четверг 12 сентября восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.

метророзыскМВД
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