МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского
В базе Министерства внутренних дел присутствует информация о розыске бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.
Источник: МВД
Детали: В базе Брагинского назвали лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".
Датой исчезновения указано 20 июня 2024 года.
Указано, что экс-руководитель метро исчез в Киеве. Дата создания карточки в розыске неизвестна.
Его разыскивают по 2 ст. 367 Уголовного кодекса - "Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".
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Напомним:
- Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.
- Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.
- Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
- В четверг 12 сентября восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.