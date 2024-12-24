МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского

Виктор Брагинский. Фото с его Facebook

В базе Министерства внутренних дел присутствует информация о розыске бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Источник: МВД

Детали: В базе Брагинского назвали лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

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Датой исчезновения указано 20 июня 2024 года.

Указано, что экс-руководитель метро исчез в Киеве. Дата создания карточки в розыске неизвестна.

Его разыскивают по 2 ст. 367 Уголовного кодекса - "Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".

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Напомним: