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Від початку доби росіяни здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 00:32
Від початку доби росіяни здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб
фото: getty images

Протягом доби російські окупанти здійснили близько чотирьох тисяч артилерійських обстрілів по позиціях українських військових та населених пунктах. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім артилерії, ворог застосував понад 640 дронів-камікадзе, завдав 12 авіаударів та одного ракетного удару, а також скинув 29 керованих авіабомб.

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Станом на 22:00 на ключових напрямках ситуація наступна:

  • Харківський напрямок: Ворог п’ять разів штурмував позиції в районах Вовчанська та Високої Яруги, але безрезультатно. Знищено 45 окупантів, ще 46 поранено. Знешкоджено 11 дронів, три автомобілі та спеціальні засоби.
  • Куп’янський напрямок: Відбито 15 атак, ще вісім боїв тривають.
  • Лиманський напрямок: Ворог здійснив 25 атак, чотири боєзіткнення ще тривають.
  • Краматорський напрямок: Захисники зупинили сім атак, два бої продовжуються.
  • Покровський напрямок: За добу відбито 47 із 54 атак. 

За даними Генштабу, в Курській області Росії українські захисники відбили 28 атак росіян. Бойові дії тривають.

На решті напрямках – без особливих змін.  

Генштабвійна
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