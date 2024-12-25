Від початку доби росіяни здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб

Протягом доби російські окупанти здійснили близько чотирьох тисяч артилерійських обстрілів по позиціях українських військових та населених пунктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім артилерії, ворог застосував понад 640 дронів-камікадзе, завдав 12 авіаударів та одного ракетного удару, а також скинув 29 керованих авіабомб.

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Станом на 22:00 на ключових напрямках ситуація наступна:

Харківський напрямок: Ворог п’ять разів штурмував позиції в районах Вовчанська та Високої Яруги, але безрезультатно. Знищено 45 окупантів, ще 46 поранено. Знешкоджено 11 дронів, три автомобілі та спеціальні засоби.

Ворог п’ять разів штурмував позиції в районах Вовчанська та Високої Яруги, але безрезультатно. Знищено 45 окупантів, ще 46 поранено. Знешкоджено 11 дронів, три автомобілі та спеціальні засоби. Куп’янський напрямок: Відбито 15 атак, ще вісім боїв тривають.

Відбито 15 атак, ще вісім боїв тривають. Лиманський напрямок: Ворог здійснив 25 атак, чотири боєзіткнення ще тривають.

Ворог здійснив 25 атак, чотири боєзіткнення ще тривають. Краматорський напрямок: Захисники зупинили сім атак, два бої продовжуються.

Захисники зупинили сім атак, два бої продовжуються. Покровський напрямок: За добу відбито 47 із 54 атак.

За даними Генштабу, в Курській області Росії українські захисники відбили 28 атак росіян. Бойові дії тривають.

На решті напрямках – без особливих змін.