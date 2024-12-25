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С начала суток россияне совершили около четырех тысяч обстрелов позиций ВСУ – Генштаб

Иван ДьяконовСреда, 25 декабря 2024, 00:32
С начала суток россияне совершили около четырех тысяч обстрелов позиций ВСУ – Генштаб
фото: getty images

В течение суток российские оккупанты совершили около четырех тысяч артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и населенным пунктам. 

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме артиллерии, враг применил более 640 дронов-камикадзе, нанес 12 авиаударов и один ракетный удар, а также сбросил 29 управляемых авиабомб.

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По состоянию на 22:00 на ключевых направлениях ситуация следующая:

  • Харьковское направление: Враг пять раз штурмовал позиции в районах Волчанска и Высокой Яруги, но безрезультатно. Уничтожено 45 оккупантов, еще 46 ранены. Обезврежено 11 дронов, три автомобиля и специальные средства.
  • Купянское направление: Отбито 15 атак, еще восемь боев продолжаются.
  • Лиманское направление: Враг совершил 25 атак, четыре боестолкновения еще продолжаются.
  • Краматорское направление: Защитники остановили семь атак, два боя продолжаются.
  • Покровское направление: За сутки отбито 47 из 54 атак. 

По данным Генштаба, в Курской области России украинские защитники отбили 28 атак россиян. Боевые действия продолжаются.

На остальных направлениях – без особых изменений.  

Генштабвойна
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